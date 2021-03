8 marzo: Lagarde, 'servono più donne in scienza, tecnologia ingegneria e matematica'

08 marzo 2021 a

a

a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "C'è bisogno di più donne anche nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. In questi settori caratterizzati da un migliore trattamento economico, una maggiore presenza femminile contribuirà infatti a ridurre il divario retributivo di genere. Inoltre, le professioni scientifiche costituiscono un fattore determinante per l'innovazione e per la transizione verso un'economia più digitale e più sostenibile". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde in occasione della Giornata internazionale della donna.

Per Lagarde,"bisogna guardare oltre le carriere tradizionali: incoraggiamo le donne e le ragazze ad affermarsi in quegli ambiti in cui solo poche di loro si sono ancora spinte. Oggi la Bce dà il via alla nuova edizione del programma di borse di studio per studentesse di economia, finalizzato a colmare la limitata presenza delle donne in questo settore".