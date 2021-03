Ex Ilva: sindacati, proclamano sciopero a Taranto il 12 marzo**

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - I sindacati Fim, Fiom, Uilm e Usb proclamano uno sciopero con "presidi dei lavoratori appartenenti al bacino di Ilva in amministrazione straordinaria presso la Prefettura di Taranto e la sede della Società in via Duomo a Taranto, con inizio giovedì 12 marzo 2021 alle 8". Ad annunciarlo in una nota congiunta sono i sindacati sottolineando che "ove non intervenissero elementi utili a snaturare i problemi causati a questi lavoratori, durante i presidi, l'assemblea assumerà ulteriori, più incisive iniziative a sostegno delle legittime rivendicazioni".

"Non possiamo più sopportare il pesante clima di incertezza sul futuro e sulle retribuzioni, che, a partire dai ritardi sul provvedimento di integrazione salariale e, per tutte le ragioni legate al protrarsi della vertenza stessa dell'ex Ilva, ha esasperato gli animi e inquietato la fiducia verso il futuro", sottolineano i sindacati.