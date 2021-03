Covid: a P.Chigi punto su vaccini con Figliuolo, Curcio, Gelmini, Speranza e Garofoli**

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - L'accelerazione del piano vaccinale oggi è stata al centro di un incontro a Palazzo Chigi tra il commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, i ministri Maria Stella Gelmini e Roberto Speranza. Sul tavolo, spiegano fonti all'Adnkronos, non ci sarebbe stata l'ipotesi di nuove strette, ma solo il potenziamento della campagna vaccinale. Alla riunione, inoltre, non avrebbe preso parte il premier Mario Draghi, poi informato da alcuni partecipanti all'incontro su quanto emerso dal confronto. La cabina di regia con un rappresentante per ogni forza di maggioranza dovrebbe a questo punto tenersi domani.