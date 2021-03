8 marzo: Orlando, 'politiche straordinarie per far crescere lavoro femminile'**

08 marzo 2021 a

Roma, 8 mar. (Adnkronos) - "In una fase straordinaria sono necessarie politiche di carattere straordinario e per questo vanno orientati gli investimenti nella direzione del sostegno ai beni comuni, al miglioramento delle infrastrutture sociali, al potenziamento degli elementi del lavoro di cura, tutto ciò che può aiutare a far crescere direttamente il lavoro femminile. Credo che questo sia l'impegno che dobbiamo assumere, anche pensando a strumenti radicalmente nuovi rispetto al passato. Pensando a un'alleanza tra diversi livelli istituzionali che sappia accogliere le indicazioni che arrivano dall'Europa e sappia mobilitare risorse in questa direzione". Ad affermarlo è il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando intervenendo con un video allo speciale del Sole24Ore su Donne e lavoro per la Giornata internazionale della donna.