Governo: Zingaretti, 'tutti hanno voluto Conte poi non c'era più nessuno'

07 marzo 2021

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "C'è una cosa che mi ha dato fastidio: tutti insieme abbiamo voluto il governo Conte, abbiamo sostenuto questo governo, il gruppo dirigente l'ha difesa questa scelta. Quando questo progetto non è andato in porto ci siamo girati e non c'era più nessuno e ci hanno accusato 'o Conte o morte'. Credo molto nel pluralismo, ma quando il pluralismo significa stare zitti nelle riunioni e poi attaccare nelle dichiarazioni pubbliche diventa una cosa di diverso". Lo ha affermato il segretario dimissionario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5.