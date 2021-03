Covid: Nesci, 'Sud non è penalizzato in distribuzione vaccini'

07 marzo 2021 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Non esistono regioni di serie A e regioni di serie B, esiste un'emergenza, purtroppo, che riguarda tutti. I criteri di distribuzione dei vaccini sono di valutazione puramente tecnica e in base alla popolazione delle regioni. Non ci sono discriminazioni territoriali e, pertanto, non è bello, in questo momento, dire che il sud Italia è penalizzato nella distribuzione. Falso!". E' quanto scrive in un post la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri, Dalila Nesci, che aggiunge: "I problemi riscontrati sono stati di natura organizzativa ma le dosi vengono via via distribuite e capillarizzate sul territorio".

"Ho già interloquito con i vertici della Protezione civile e proseguirò con il commissario per l'emergenza per aggiornamenti sulla gestione del piano vaccinale. Sento il dovere di ringraziare il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio ed il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19. Mai come in questo caso l'Italia ha messo in campo il meglio del meglio in termini di risorse umane e capacità logistiche e questo è sinonimo di serietà!"

"Affidiamoci a loro nel rispetto di ogni singolo sforzo che fanno per tirarci fuori da questa crisi e noi, tutti, osserviamo meticolosamente le regole per prevenire il contagio. Ogni regione del nostro Paese -conclude Nesci- godrà di pari diritti e usciremo da questa grave crisi sanitaria, sociale ed economica. La mia attenzione è massima e scrupolosa".