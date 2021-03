Covid Brasile, record di ricoveri: quasi 19mila persone in ospedale

07 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - E' record di ricoveri per Covid in Brasile. Il ministero della Salute del Paese sudamericano ha riferito che a ieri le persone attualmente in ospedale per la pandemia sono 18.785 e i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 69.609 e i morti 1.555, con un numero complessivo di contagiati dall'inizio della pandemia pari a 10.938.836 e di 264.325 deceduti. Secondo i dati del quotidiano 'G1 Globo', nella prima ondata di pandemia in Brasile, il numero massimo di pazienti ricoverati a San Paolo è stato di 15.289 ma, dalla scorsa settimana, questo numero è stato superato ogni giorno. Inoltre, nello stato brasiliano di Porto Alegre, l'occupazione dei letti in terapia intensiva è cresciuta del 102,8 per cento.