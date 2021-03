Covid: Basilicata, 150 contagi e un decesso (2)

07 marzo 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 113 (+6): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 9 in Medicina d'urgenza e 5 in Terapia intensiva; all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera 33 nel reparto di Malattie infettive, 11 in Pneumologia e 7 in Terapia intensiva. In lieve calo il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 13 a 12. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 250.026 tamponi molecolari, di cui 231.057 sono risultati negativi, e sono state testate 152.938 persone.