Calcio: Serie A, Fiorentina-Parma 3-3

Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - Pareggio per 3-3 tra Fiorentina e Parma in un match della 26/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Artemio Franchi' della città toscana. Per i viola in gol Martinez Quarta al 28' e Milenkovic al 42' e autorete di Iacoponi al 94', per i ducali a segno Kucka al 32', Kurtic al 72' e Mihaila al 90'. In classifica i gigliati sono quattordicesimi con 26 punti insieme a Spezia e Benevento, mentre gli emiliani rimangono penultimi a quota 16.