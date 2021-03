8 marzo: Silvestri (M5S), 'ha ragione Grillo, serve cambio culturale'

07 marzo 2021 a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Come sempre, Beppe Grillo, centra il cuore delle questioni e si conferma il visionario che conosciamo. Traccia un quadro chiaro e imbarazzante: quello delle poche donne che detengono ruoli chiave che, nel nostro Paese, è uno dei problemi che ci trasciniamo da tempo". Lo afferma il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri.

"Il confronto con altri Paesi europei, a volte, è impietoso. Basti ricordare -aggiunge- che, da noi, non c'è mai stata una donna Presidente della Repubblica o a capo del governo, per non parlare della presidenza dei partiti, dove la presenza delle donne resta una rarità. Ruoli finora negati, a discapito delle evidenti capacità, in diversi casi maggiori di quelle degli degli uomini. Occorre un radicale cambio culturale, non possiamo continuare a rimanere indietro, su un tema così importante".