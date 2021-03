8 marzo: domani premio 'Eccellenza donna' con Giorgia Meloni

07 marzo 2021 a

a

a

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Domani, nell'ambito delle celebrazioni della Giornata internazionale della donna, si terrà a Roma, alle ore 11, presso la sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, il premio "Eccellenza donna". Questo incontro sarà aperto dai saluti del presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e proseguirà con la partecipazione del senatore di Fdi Isabella Rauti, responsabile nazionale del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili; di Cinzia Pellegrino, coordinatore del dipartimento Tutela vittime; di Chiara La Porta, vicepresidente di Gioventù nazionale.

I Dipartimenti Tutela vittime e Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili”, insieme a Gioventù nazionale, hanno promosso per la Giornata una serie di iniziative sul territorio, incentrate sul tema delle eccellenze femminili. E' in quest'ottica e con questo spirito che è stato deciso di istituire il Premio e di premiare alcune leader e personalità femminili che da italiane si sono distinte per i risultati ottenuti in campo accademico e professionale, culturale ed artistico, sportivo, nel volontariato associativo e nel non profit.