Scuola: dalla Sicilia all'Emilia Romagna, ecco i dati dei contagi/Adnkronos (5)

06 marzo 2021 a

(Adnkronos) - In Umbria: al 3 marzo sono cinque i cluster, due alla scuola d'infanzia, uno alla primaria, uno alla secondaria di primo grado e uno alla seconda di secondo grado; 19 gli alunni positivi (8 all'infanzia, 3 alla primaria, 6 alle medie, 1 alla secondaria di secondo grado e 1 relativo allo scuolabus) e 15 le classi in quarantena (9 infanzia, 3 primaria,2 alla secondaria di primo grado e uno relativo allo scuolabus) . Sono inoltre tre i contagi tra il personale per il coronavirus, 160 gli alunni e 5 le classi sottoposti a sorveglianza sanitaria e test antigenico. Cinque le classi 'in attenzione' e 160 gli alunni sottoposti a sorveglianza.

Infine per quanto riguarda la Puglia, secondo quanto pubblicato dal dipartimento regionale della salute, l'andamento appare in crescita nelle scuole dell'infanzia, stabile negli altri gradi di istruzione e in riduzione nelle secondarie superiori, dove però il tasso di frequenza in presenza è rimasto inferiore al 20 percento.

(di Roberta Lanzara)