Sanremo: Mihajlovic scherza, 'Fiorello stonato, avevo paura ci rovinasse canzone'

Bologna, 6 mar. - (Adnkronos) - "Io meglio di Ibra come cantante? Io ho fatto un disco nel '90, 44 giri e non ero cantante. Sono 45 giri? Beh da noi ne hanno tolto uno perché siamo poveri. L'altra sera ero più preoccupato per Fiore, visto che è stonato.... Avevo paura ci rovinasse la canzone". Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, scherza sulla sua esperienza al Festival di Sanremo al fianco dell'amico Zlatan Ibrahimovic: "Per me è stato bello, è un onore andare a Sanremo -aggiunge Mihajlovic-. Ho cantato per prendere in giro i miei amici cantanti serbi, visto che io non canto ma a differenza loro posso vantarmi di aver cantato a Sanremo. Mi sono divertito molto, e penso si sia visto".