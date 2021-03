06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Il Mef ha chiarito che la governance del Pnrr è nelle mani delle amministrazioni pubbliche competenti e McKinsey non ha alcun ruolo nella definizione del Recovery Plan. Ora stop alle polemiche e avanti con il lavoro, non è il momento di ulteriori fratture". Lo scrive su Twitter Federico D'Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento.