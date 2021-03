Milano: De Corato, 'da giugno sono 290 gli incidenti in monopattino'

06 marzo 2021 a

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "Dal primo a giugno a oggi sono 290 gli incidenti in monopattino per i quali Areu è dovuta intervenire, un costo alla politica green della giunta Sala sicuramente troppo alto". L'attuale consigliere comunale di Fdi e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato commenta così l'ultimo incidente, avvenuto in via San Gregorio a Milano, con vittima un 30enne che ha perso il controllo del monopattino e ha sbattuto la testa a terra procurandosi un trauma cranico.

"A dicembre ho scritto al Ministero dei Trasporti per denunciare quanto accade a Milano e sollecitare decisioni in merito: introdurre casco obbligatorio per chi guida il monopattino, oltre ad assicurazione e targa del mezzo, come peraltro già accade in Germania. Non possiamo assistere a questa escalation di incidenti in nome della mobilità green promossa da Sala e ignorare i drammatici dati di Areu", conclude De Corato.