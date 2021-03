M5S: procede progetto Rousseau ambasciatori partecipazione

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Il percorso promosso dalla Rousseau Open Academy per dare voce agli attivisti che vogliono alimentare il progetto civico portato avanti da Rousseau e dedicarsi alla promozione e all'applicazione degli strumenti di democrazia diretta e partecipata sul proprio territorio è arrivato al completamento del suo secondo modulo. Questo pomeriggio si è tenuto online il sesto appuntamento del percorso di formazione che vedrà nascere i futuri ambasciatori della partecipazione. Al centro: le piattaforme digitali nell'organizzazione politica dei movimenti digitali con un focus particolare sul modello Rousseau.

“Dal 2012 Rousseau è cresciuto molto diventando oggetto di studio di ricercatori e report internazionali –ha ricordato la socia e responsabile ricerca e sviluppo dell'Associazione Rousseau Enrica Sabatini– Il Digital Democracy Report 2021, realizzato dal Solonian Democracy Institute di Dublino, pone Rousseau tra le migliori piattaforme al mondo di democrazia digitale. Un riconoscimento che rappresenta per noi una grande responsabilità, ma ci spinge anche a nuove sfide. Abbiamo sempre lavorato per promuovere il valore di un'organizzazione politica mettendo il cittadino al centro di un'architettura di partecipazione politica che nasce dal basso. E per dare sempre più centralità a questo modello mercoledì 10 marzo presenteremo un Manifesto che definisca in modo chiaro le buone pratiche attraverso le quali Rousseau può esercitare pienamente il suo ruolo di garanzia”.