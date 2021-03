Fdi: Rauti, 'attacchi subiti confermano giustezza nostre decisioni'

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - “Registriamo oggi l'ennesimo infamante attacco verso Giorgia Meloni. Ad ordirlo, stavolta, 'La Repubblica' che rispolvera il meglio della sua stagione giustizialista fatta di soffiate e fughe di notizie provenienti da ambienti conniventi della magistratura. Quelli che molto bene ha raccontato ultimamente Palamara, di cui stranamente oggi in pochi parlano. E' evidente la manovra politica che punta a screditare, attraverso falsità e notizie prive di qualsiasi fondatezza e riscontro, l'unica leader di partito che in Italia ha deciso di non seguire la comoda strada del governo e di rappresentare tutti quegli italiani che vogliono poter scegliere da chi essere governati". Lo afferma Isabella Rauti, vicecapogruppo di Fdi al Senato.

"Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni -aggiunge- come sempre non si faranno intimidire e anzi questi attacchi ci convincono nella giustezza delle nostre decisioni”.