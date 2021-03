Fdi: Delmastro, 'Mirabelli ponga domande a Zingaretti non a Meloni'

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Mirabelli, quasi in preda a coprofagia, si nutre del liquame di 'Repubblica' e insiste nel chiedere a Giorgia Meloni la sua versione. Sempre in ritardo con la storia, Mirabelli non sa che il presidente di Fdi ha già smentito categoricamente ogni suo anche marginale coinvolgimento, senza se e senza ma, soddisfacendo in anticipo le curiosità di Mirabelli. Eguali domande Mirabelli le ha poste a Zingaretti sullo scandalo delle mascherine?" Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro.

"Ma soprattutto -aggiunge- Zingaretti ha potuto escludere categoricamente la notizia o ha dovuto iniziare a fare distinguo, a spiegare perché sia tutto vero ma lui non è colpevole? A noi non sfugge la differenza fra chi può smentire una notizia categoricamente e chi deve giustificare i suoi comportamenti in relazione ad una notizia vera ed accertata come lo scandalo delle mascherine in Regione Lazio".