Covid: Sardegna, da lunedì controlli all'arrivo nell'Isola e scuola in presenza fino al 75%

Cagliari, 6 mar. (Adnkronos) - "La Sardegna, prima e attualmente unica regione a essere stata classifica in zona bianca, ha il diritto di tornare alla normalità attraverso un percorso graduale che difenda gli importanti risultati raggiunti con grande sacrificio". Così il presidente della Regione, Christian Solinas, commenta le ordinanze firmate nella tarda serata di ieri, con le quali si prevedono controlli anti Covid per chi arriva in Sardegna e consente le lezioni in presenza nelle Scuole Superiori fino ad un massimo del 75% degli studenti.

"Il virus è ancora una minaccia - afferma ancora il Presidente - e servirà mantenere tutte le precauzioni possibili per uscire dall'emergenza nei tempi più brevi. Continua incessantemente il nostro impegno contro il Covid-19, per i sardi, per i tanti studenti del nostro territorio e per tutte quelle persone che troneranno in Sardegna e che potranno farlo in sicurezza".