Covid: Lombardia, portale Aria per prenotazioni è efficiente

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "Il portale di adesione alla campagna vaccinale anti-Covid 19 funziona efficacemente e sono oltre 750.000 i lombardi che hanno prenotato e si sono già vaccinati". Lo comunica la società lombarda Aria in merito ad alcune notizie apparse stamane su giornali e social.

"Gli insegnanti che hanno aderito, tramite portale, alla campagna vaccinazioni anti-Covid 19, riceveranno sempre una comunicazione via sms di conferma, con data e luogo dell'appuntamento, anche se l'informazione può essere già presente sul loro fascicolo sanitario elettronico. Le farmacie possono raccogliere le adesioni solo per cittadini over 80. I cittadini di diversa età, non in questa categoria, che hanno manifestato la propria adesione, dovranno effettuare la prenotazione quando sarà il loro turno", si sottolinea.

Il recente cambiamento dei codici di avviamento postale (Cap), di circa 40 Comuni lombardi "è stato la causa dell'assegnazione di alcuni cittadini verso Centri di vaccinazione più lontani, non un cattivo funzionamento del portale. Si sta provvedendo al loro aggiornamento per evitare l'inconveniente per gli appuntamenti futuri".