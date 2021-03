Calcio: Nicola, 'il Torino ha una voglia matta di tornare a giocare'

06 marzo 2021 a

Torino, 6 mar. - (Adnkronos) - "Sono stati giorni impegnativi, il Covid non è una passeggiata. Ma abbiamo voglia matta di ricominciare a giocare". Lo dice l'allenatore del Torino, Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Crotone, primo impegno per i granata dopo le due partite non disputate contro Sassuolo e Lazio per il focolaio all'interno del gruppo squadra con 8 calciatori e due dello staff positivi. "Non conta il problema, ma come reagisci -sottolinea il tecnico del Toro-. Nella vita accadono mille cose, quindi è importante reagire e farsi trovare pronti. AI ragazzi ho chiesto di liberarsi dai pensieri. Vogliamo prendere l'aereo per la Calabria e continuare il nostro percorso. Non dobbiamo avere un coinvolgimento mentale negativo. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo fare per tenerci in forma, lo staff medico si è impegnato in maniera incredibile per capire se possiamo portare tre ragazzi che si sono negativizzati".