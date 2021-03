Calcio: Fonseca, 'non è umano giocare così tanto'

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - "Giocare così tanto non è umano per i giocatori". E' il grido d'allarme lanciato dall'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genoa. "La soluzione è giocare di meno -aggiunge il tecnico portoghese-. Quando sono stato al meeting Uefa era una preoccupazione degli allenatori. Molti giocatori lo dicono, poi è normale che ci sono tanti infortuni. Anche nelle grandi squadre come Liverpool, Real o Bayern ci sono tanti infortuni. Per me è un grande problema".