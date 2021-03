Sanremo: Ibra, 'sono al festival perché se non sfidi te stesso, non puoi crescere'**

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Tutti conoscevano Zlatan prima di questo festival. Perché è venuto qui?Perché gli piacciono le sfide, gli piace l'adrenalina, gli piace crescere. Se non fai sfida con te stesso, non puoi crescere. Quando fai sfida, è come scendere in campo, e quando scendi in campo, puoi vincere o puoi perdere". Ibra diventa Ibra, e sul palco dell'Ariston lascia la consueta ironia da 'spaccone' e regala al pubblico un intenso monologo.

"Amo le sfide, amo l'adrenalina. Grazie, Italia: la mia seconda casa", dice l'attaccante del Milan. "Ho giocato 945 partite, ne ho vinte tante ma non tutte. Ho vinto 11 scudetti, ma ne ho perso qualcuno. Ho vinto tante coppe, ne ho persa qualcuna. Sono Zlatan anche se non ho vinto tutte le partite. Sono Zlatan quando vinco e quando perdo. Ho fatto più di 500 gol, ne ho sbagliato qualcuno".

"Il fallimento non è il contrario del successo, è una parte del successo. Non fare niente è il più grande sbaglio che puoi fare. Se sbaglia Zlatan, puoi sbagliare anche tu. La cosa importante è fare la differenza: impegno, dedizione, costanza, concentrazione. Ognuno di voi nel suo piccolo, ho detto nel suo piccolo, può essere Zlatan. Voi tutti siete Zlatan e io sono tutti voi. Questo non è il mio festival, non è il festival di Amadeus, è il festival dell'Italia intera", aggiunge prima di rivolgere il proprio grazie all'Italia: "La mia seconda casa".