Sanremo: Gaia Tortora, 'polemica pretestuosa, io vicedirettore non mi sento da meno**

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - "Questa una battaglia femminista? Siamo nel 2021, stiamo ancora così? E' una polemica pretestuosa, non possiamo perdere tempo con cazzate così. Io sono vicedirettore, sinceramente mi chiamassero come vogliono: vicedirettore, vicedirettrice. E se mi chiamano vicedirettore non è che mi sento da meno, o o mi sento maschio, o non mi sento rispettata". E' l'opinione di Gaia Tortora, che commenta così all'Adnkronos la polemica scatenatasi sulla frase di Beatrice Venezi ieri sul palco dell'Ariston, dove ha voluto essere definita 'direttore d'orchestra' anziché direttrice.

"Non è certo questo il problema -incalza la giornalista- e trovo che se siamo ancora a questo, vuol dire che abbiamo poco da dire. Io chiedo sempre alle ospiti come preferiscono essere chiamate ma giusto perché so che qualcuno ci tiene. A me non importa niente e credo che sia assolutamente indifferente"

