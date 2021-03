Dante: Pupi Avati girerà film sul Sommo Poeta con RaiCinema**

06 marzo 2021 a

Roma, 6 mar. - (Adnkronos) - Il regista Pupi Avati realizzerà il suo sogno: quello di girare il film sulla vita di Dante Alighieri. "Nell'anno in cui si tengono le celebrazioni dantesche, ci sarà anche il grande lavoro che RaiCinema sta realizzando con il maestro Avati". Lo ha annunciato Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura, durante la video conferenza stampa con il ministro della Cultura, Dario Franceschini, per la presentazione delle principali iniziative per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri e degli eventi in programma per il prossimo Dantedì, istituito lo scorso anno ogni 25 marzo dalla Presidenza del Consiglio.

Il film "sarà un grande momento per il cinema con il racconto di Dante affidato a un maestro come Avati", ha sottolineato Calandrelli.