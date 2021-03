Vip: giudice invita ad accordo tra Hormoz Vasfi e Sara Croce, 'scompare' lo stalking

05 marzo 2021 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il giudice di Pavia Laura Cortellaro suggerisce la strada della conciliazione nella causa civile intentata, lo scorso ottobre, dal magnate Hormoz Vasfi contro l'ex fidanzata e showgirl Sara Croce. L'invito alle parti è a "valutare seriamente ipotesi transattive, al fine di evitare inutili aggravi di costi e tempi" del procedimento che vede al centro la richiesta di risarcimento da un milione di euro. Soldi chiesti dal 55enne imprenditore nato in Iran per essersi sentito truffato da una relazione, a suo dire, solo economica. La prossima udienza, concessi i termini alle parti come richiesto, è fissata per metà giugno, ma la riappacificazione sembra in salita. In attesa del nuovo confronto in aula per la discussione dei mezzi di prova, l'intenzione è di rifuggire da un processo mediatico.

"Credo nelle ragioni della causa - spiega Giuseppe Iannaccone, l'avvocato che tutela gli interessi di Vasfi - e voglio portare il massimo rispetto all'autorità giudiziaria che deve decidere e alla controparte. Ritengo che questa vicenda debba proseguire davanti al tribunale di Pavia nella piena riservatezza di tutti. Auspico che come noi ci siamo attenuti al totale silenzio così sul procedimento ci sia il mutismo più assoluto". Dello stesso avviso Laura Cossar difensore di Sara Croce, la quale ha sempre sostenuto di aver restituito i regali al centro del contendere. "La mia assistita - spiega il legale all'Adnkronos - si augura che questa vicenda, spiacevole e di cattivo gusto, si risolva il prima possibile senza ulteriori strascichi, tantomeno mediatici".