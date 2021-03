Usa: a febbraio creati 379 mila nuovi posti, disoccupazione scende al 6,2%

05 marzo 2021 a

Roma, 5 mar. - (Adnkronos) - Sorpresa in positivo dai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che a febbraio hanno creato 379.000 nuovi posti di lavoro - l'incremento più forte degli quattro mesi e superiore alle 210 mila unita previste alla vigilia - un segnale incoraggiante per i prossimi mesi che, come ha anticipato ieri anche il presidente della Fed Jerome Powell, potrebbero vedere un netto aumento delle assunzioni, grazie anche all'effetto delle vaccinazioni.

La crescita dell'occupazione si è concentrata in attività come ristoranti, negozi, hotel e luoghi di intrattenimento alla luce della riduzione delle restrizioni statali. Il valore di febbraio fa scendere il tasso di disoccupazione ufficiale al 6,2% dal 6,3% di gennaio, sebbene molti osservatori ritengano che il tasso reale sia molto più alto.