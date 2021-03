Sport e Salute: primo anno di Cozzoli, 545 mln di euro erogati e 164mila collaboratori censiti (2)

05 marzo 2021 a

(Adnkronos) - Grand eil lavoro svolto anche con le scuole. Sport e Salute, riconoscendo il fondamentale valore educativo dello sport e la sua importanza nella scuola soprattutto in questo momento complicato, ha attivato progetti di educazione motoria per le scuole di ogni ordine e grado, con un particolare focus sulla scuola primaria. Il progetto supporta la comunità educante scolastica e le famiglie attraverso contenuti ed attività utili sia in presenza, che per la didattica digitale integrata e per l'attività da realizzarsi a casa. Strumenti messi a disposizione di tutte le scuole primarie d'Italia: I Quaderni di Sport di Classe: un nuovo volume della Guida didattica per la scuola primaria; Video-tutorial che illustrano in pochi minuti come utilizzare al meglio il contenuto della pubblicazione; Webinar di formazione per approfondire i contenuti del progetto; supporto via mail da parte dei formatori e autori dei Quaderni per quesiti e chiarimenti.

Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, per diffondere l'educazione fisica e l'attività̀ motoria nella scuola primaria. Il progetto coinvolge: alunni, insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie. Il progetto scuole aperte allo sport ha coinvolto circa 500 scuole e 30 Federazioni Sportive.

Inoltre attraverso i progetti nella Scuola Primaria è stata avviata una campagna di promozione della salute e del benessere orientata ai corretti stili di vita, finalizzata a favorire una crescita equilibrata e l'armonia psico-fisica dei bambini e a contrastare la sempre maggiore diffusione tra i giovani di patologie legate a cattive abitudini, come sedentarietà e scorretta alimentazione. Poi in collaborazione con il Miur, anche per l'anno 2020/21, è stato realizzato il progetto Studenti-Atleti, mirato a favorire la conciliazione di impegni scolastici e sportivi degli studenti-atleti nella scuola secondaria di secondo grado.