Sanremo: Fedez-Michielin, 'sul palco celebriamo l'unione, siamo ancore l'uno per l'altra' (2)

(Adnkronos) - “Sanremo è un'esperienza completamente nuova per me – prosegue Fedez - e non posso immaginare come sia in condizioni normali. L'esperienza nei backstage è fantastica, fantastico incontrare anche gli altri artisti, condividere le emozioni, qualcosa, credo, di molto simile alla normalità. Io e Francesca – racconta - abbiamo scritto questa canzone senza pensare alla partecipazione a Sanremo. Ci siamo messi in contatto per fare qualcosa insieme e il brano è stato creato un po' in studio e in po' in remoto, così come impongono i tempi. Poi abbiamo deciso di partecipare al Festival, pensando al fatto che non ne rappresenta tanto la tradizione ma che racconta anche molto altro”.

“Ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire – dice ancora la Michielin – E' stato un momento di festa. Bisogna stare concentrati sulla musica e basta, senza pensare alla classifica, perché Sanremo non si fa per vincere, ma per portare una canzone e per fare altro dopo. Riguardo le cover di ieri sera, sono state omaggi a coppie famose del Festival, dai Jalisse ad Albano e Romina. Abbiamo ricevuto i complimenti di Albano e i Jalisse mi hanno detto che sono felicissimi per la nostra performance. Quanto ai giovani, arrivano da anni di musica e nel Festival la musica, da Madame a Orietta Berti, attraversa le generazioni. Per alcune cose molto innovative ci vuole tempo perché si assestino”.