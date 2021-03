05 marzo 2021 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Ermal Meta è in testa alla top ten della classifica generale della terza serata della 71ma edizione del festival di Sanremo. Secondo posto per Annalisa, terzo per Willie Peyote. A seguire, nell'ordine: Arisa, Irama, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Extraliscio, Orietta Berti, Maneskin.