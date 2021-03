Sanremo: Amadeus, 'il segno di croce? Gesto naturale, sono credente ed era ringraziamento'

05 marzo 2021 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Il segno della croce all'inizio del festival? "Lo faccio perché sono molto credente, perché ringrazio Dio quando faccio qualcosa di molto importante. Lo ringrazio in ogni momento della giornata". Lo spiega Amadeus raccontando così le emozioni dell'entrata sul palco all'inizio del festival e del segno della croce, che il conduttore ha fatto nel momento della sua entrata in scena. "Io prego per la salute, non prego mai per gli ascolti o per altre cose -sottolinea Ama- Era un segno di ringraziamento, lo faccio come lo fa un calciatore quando entra in campo o come altri di altre religioni hanno un momento di preghiera".

Il conduttore spiega poi che si è trattato di un gesto non 'premeditato': "Non era pensato né studiato, l'ho fatto in una maniera naturale senza ostentare né mancare di rispetto a chi ha un'altra religione, vedendo il palco per la prima volta", ha detto Ama.