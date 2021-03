Migranti: Salvini, 'se sbarchi continuano rischiamo di superare quota 120 mila'

05 marzo 2021 a

Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "Se nel 2021 gli sbarchi continueranno ai ritmi di gennaio e febbraio rischiamo di superare quota 120 mila arrivi clandestini in un anno. Impensabile in un anno di Covid, di difficoltà sanitaria ed economica". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine dell'udienza preliminare a Catania per la Gregoretti. "Quindi, a maggior ragione quest'anno il governo Draghi si dovrà impegnare, concentrare sul controllo di chi entra e di chi esce dall'Italia", conclude.