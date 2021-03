Lombardia: Fontana, 'bene hub Dhl a Malpensa, vicini a chi investe'

05 marzo 2021 a

a

a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - L'investimento di Dhl Express a Malpensa "è importante per il rilancio, è un segnale di positività verso il futuro, di chi crede nella nostra Regione e nel Paese". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, durante la cerimonia per la presentazione del nuovo hub di Dhl Express a Malpensa.

"Credo che in questo momento gli enti locali devono essere vicini a tutti coloro che vogliono fare investimenti sul territorio. Innanzitutto cercando di intervenire per migliorare i collegamenti e la connettività con il resto del Paese. La Regione sta facendo molto per rendere più collegato l'aeroporto di Malpensa". Secondo Fontana, "da parte di tutti c'è una grande volontà di rilanciare la nostra Regione e l'economia", aggiunge.