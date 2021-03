05 marzo 2021 a

a

a

Catania, 5 mar. (Adnkronos) - "In questa settimana ci sono stati problemi in casa del Pd e in casa del M5S. Io posso dire con tranquillità che l'Italia e il presidente Draghi possono contare sull'apporto e supporto compatto della Lega". Lo ha detto Matteo Salvini. "Spero che il dibattito non vada avanti per un mese sulle difficoltà del Pd o dei Cinque stelle", ha concluso.