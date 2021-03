Covid: Rosato, 'moratoria da polemiche e sondaggi, pensiamo a emergenza'

05 marzo 2021 a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - "Siamo preoccupati dall'aumento dei contagi non dall'andamento dei sondaggi, ora non dobbiamo preoccuparci di alleanze ma dell'emergenza che stiamo vivendo. Se si pensa ai sondaggi, non sblocchiamo le cose. Prendiamoci un anno di moratoria dalle polemiche e dai sondaggi per affrontare l'emergenza. Chi si sarà impegnato di più su questo sono certo sarà premiato anche dagli elettori", mentre "chi si concentrerà su dinamiche interne e poltrone la pagherà a caro prezzo". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, ospite di Tgcom24. Per l'esponente di Iv, "le mosse di Draghi, fatte finora in assoluto silenzio, vanno nella direzione giusta.