Covid: M5S, 'tra priorità vaccini anche a categorie fragili e caregiver'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “È fondamentale in questo momento garantire l'accesso alle vaccinazioni contro la Covid-19 a tutte le categorie di soggetti fragili, ai loro familiari e ai caregiver, tenendo presente che nel caso di persone non collaboranti o affette da gravi disabilità non è possibile mantenere il distanziamento per evitare i contagi. Abbiamo inserito questo punto nella risoluzione approvata pochi giorni fa in Senato dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza". Così, in una nota congiunta, le senatrici del MoVimento 5 Stelle Mariolina Castellone, Elisa Pirro e Simona Nocerino, prima firmataria di un ddl proprio sui caregiver.

"I soggetti fragili, in caso di contagio, vanno incontro ad un tasso di mortalità molto più alto. Ad esempio, nei pazienti oncologici la mortalità in seguito a contagio sale al 25%. Nei soggetti trapiantati sale al 50%. Categoria fragile sono anche i bimbi con disabilità ai quali, ad oggi, non è possibile somministrare il vaccino per mancanza di studi clinici in soggetti con meno di 16 anni. In questo caso è quanto mai indispensabile vaccinare i conviventi e i caregiver”, concludono.