05 marzo 2021 a

a

a

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - “Questa pandemia ha messo in crisi tutto il sistema sanitario. Il problema reale è la mancanza di medici e personale negli ospedali. Invito tutti i governatori a rivedere i loro piani sanitari regionali per quanto riguarda l'assunzione di medici e operatori sanitari. Non si perda ulteriore tempo. I pazienti e le malattie non aspettano". Lo dichiara in una nota Matteo Dall'Osso, deputato di Forza Italia.