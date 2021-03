Covid: Anav, 'sempre disponibili per trasporto studenti'

05 marzo 2021 a

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - Il settore degli autobus a noleggio e del trasporto 'privato' passeggeri è sempre disponibile a fare la sua parte per aiutare il trasporto pubblico locale e in particolare gli studenti a raggiungere la scuola senza congestionare i mezzi, uno dei principali rischi per la diffusione della pandemia di Covid19.

"E' certamente possibile continuare a utilizzare i bus da noleggio con conducente per i servizi integrativi del trasporto pubblico locale", spiega all'Adnkronos Giuseppe Vinella, presidente dell'Anav, l'associazione nazionale della categoria. Tra l'altro, le risorse per farlo, ci sono e sono state stanziate da un decreto ristori e dalla legge di bilancio.

"Per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di tpl relativi al 2021 che servono a soddisfare la domanda e il trasporto anche degli studenti, sempre nel rispetto del limite di riempimento dei mezzi fissato al 50% dei posti, risultano attualmente stanziati 390 milioni di euro", sottolinea Vinella. Le norme del decreto prevedono che "per i servizi aggiuntivi si possa ricorrere anche a imprese di noleggio autobus con conducente nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio auto con conducente".