Pd: area Orfini si riunisce stasera, 'congresso ma mai chieste dimissioni Zingaretti'**

Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Restano silenti i Giovani Turchi dopo la 'bomba' di ieri con l'annuncio delle dimissioni di Nicola Zingaretti. Una decisione concordata nell'area Orfini per capire prima i contorni della situazione e quindi evitare dichiarazioni pubbliche prima di una valutazione. E stasera, a quanto apprende l'Adnkronos, è stata fissata una riunione proprio per fare il punto.

La posizione dell'area Orfini, si ricorda, in queste settimane è sempre stata quella di una richiesta di un cambio di linea del Pd e quindi di un congresso non appena consentito dalla pandemia. Mai però si sono chieste le dimissioni di Zingaretti. La sensazione, però, dopo le dichiarazioni di Zingaretti di stamattina, è che quelle del segretario siano dimissioni vere. Come ha chiarito lo stesso Zingaretti, le dimissioni non possono essere respinte dall'assemblea. Da Statuto, l'assemblea potrebbe rieleggere Zingaretti se si ricandidasse. Un'operazione possibile ma certo macchinosa. Anche per un tema di credibilità.