Milano: aggressione con calci e pugni al derby Milan-Inter, indagati 5 tifosi**

Milano, 5 mar. (Adnkronos) - La polizia di Milano sta eseguendo delle perquisizioni nei confronti di cinque tifosi interisti indagati per le lesioni causate a un giovane supporter milanista domenica 21 febbraio scorso. Quel giorno, tra le ore 11 e le 14, migliaia di ultras si erano ritrovati, in violazione delle norme anti Covid, nei pressi dello stadio Meazza per salutare l'arrivo delle due squadre impegnate nel derby cittadino.