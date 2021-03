Covid: grandi scimmie vaccinate a zoo San Diego, è la prima volta**

05 marzo 2021 a

San Diego, 5 mar. (Adnkronos/Dpa) - Nove grandi scimmie dello zoo di San Diego sono state vaccinate contro il covid in via sperimentale, primi animali al mondo a venir immunizzati. Lo ha annunciato il giardino zoologico, spiegando che i primati hanno ricevuto il vaccino di Zoetis, una compagnia un tempo legata a Pfizer, che sta sviluppando un prodotto per immunizzare gli animali dal coronavirus.

Usando un approccio simili a Novavax, il cui vaccino non è stato ancora approvato per gli umani, Zoetis ha testato il suo prodotto su cani, gatti e visoni. C'erano 27 dosi disponibili e lo zoo ha deciso di usarle per proteggere le sue grandi scimmie. Al momento quattro oranghi e cinque bonobo hanno ricevuto le due dosi prescritte fra gennaio e febbraio, con tre settimane di distanza. Presto sarà il turno di altri tre bonobo e un gorilla. Gli animali sono abituati a farsi vaccinare per influenza e morbillo e non c'è stato bisogno di addormentarli. Non sembra abbiamo avuto particolari effetti collaterali, salvo un po' di stanchezza e forse mal di testa, visto che alcuni si sono successivamente massaggiati più volte il capo.

Le grandi scimmie sono gli animali più vicini agli umani e già sono stati segnalati alcuni casi di contagio di coronavirus negli zoo di tutto il mondo. Nel safari park dello zoo di San Diego ben otto gorilla sono rimasti infettati a gennaio da un guardiano che era asintomatico e indossava un equipaggiamento protettivo.