Covid: Austria, in corso trattative con produttori vaccini di Cina e Russia**

Vienna, 5 mar. (Adnkronos/Dpa) - L'Austria è interessata ad acquistare vaccini prodotti in Russia e in Cina e ha avviato trattative con diversi produttori, ha confermato il cancelliere, Sebatian Kurz. Quando l'Ema autorizzerà lo Sputnik V, "sarà naturalmente un'opzione per diversi Paesi europei, inclusa l'Austria", ha aggiunto. L'Austria ha sancito una alleanza con Danimarca e Israele per cooperare nello sviluppo e nella produzione di vaccini contro il covid. L'Austria ha registrato 2.668 nuovi casi nelle ultime 24 ore.