Scrittori: Haruki Murakami firma una linea di t-shirt per Uniqlo

Tokyo, 4 mar. - (Adnkronos) - Da scrittore acclamato, candidato al Premio Nobel per la Letteratura da almeno un decennio, a icona della moda: il giapponese Haruki Murakami, 72 anni, firma una propria linea di magliette personalizzate. L'autore di "Norvegian wood", "1Q84", "L'assassinio del Commendatore" e "Kafka sulla spiaggia" ha creato una linea di otto t-shirt ispirate ai suoi romanzi per Uniqlo che sarà possibile acquistare da lunedì 8 marzo sul sito del brand giapponese che disegna, produce e vende abbigliamento casual.

"Si chiama Haruki Murakami x Ut" la linea di magliette a tema disegnate dallo stesso Murakami, che nella grafica richiamano tutte le cose preferite dal grande autore giapponese: gatti, uccelli, dischi, libri, uomini seduti nei bar. Non mancano riferimenti al jazz, una presenza quasi fissa nelle sue opere, e riflessioni filosofiche. Tra le t-shirt "Murakami Radio" su cui c'è scritto "Books, Music and Cats have been my friends from way back" (libri, musica e gatti sono stati i miei amici sulla via del ritorno).

Numerosi i richiami ai suoi libri, dai disegni di Kafka sulla spiaggia con il corvo davanti e dietro a '1Q84' con la frase "Non lasciatevi ingannare dalle apparenze" e il titolo del libro scritto sul retro. C'è anche la maglietta ispirata a "Norwegian wood" che replica il carattere e i colori della copertina originale. "Cerco sempre di indossare abiti semplici. Più semplici sono, meglio è. Jeans e una maglietta, con una felpa o un maglione", ha dichiarato Murakami - Penso sia fantastico quando qualcuno può rendere comodi i vestiti di tutti i giorni. Uniqlo ha negozi in tutto il mondo, quindi se sei in viaggio e hai bisogno di qualcosa, ti salvano la giornata".