Sanremo: Sisal Matchpoint, Michielin e Fedez favoriti, tallonati da Annalisa, Meta e Irama

04 marzo 2021 a

a

a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Dopo l'esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal Matchpoint conferma Francesca Michielin e Fedez come i grandi favoriti alla vittoria finale del 71° Festival di Sanremo (pronosticati a 5,00) tallonati da un agguerrito terzetto composto da Annalisa, Ermal Meta, che prima della sua esibizione di ieri sera era dato a 16, e Irama che dopo aver rischiato la squalifica si trova ora al secondo posto tra i favoriti.

Grande ascesa anche da parte di Malika Ayane, che passa da 50 a 12: stessa quota per Willie Peyote, che così si conferma, mentre scende Noemi, seconda dopo la prima giornata ma adesso alla pari con il rapper piemontese e la cantautrice milanese. C'è poi un poker di cantanti a quota 16: Colapesce e Di Martino, grandi favoriti alla vigilia, che risalgono parzialmente la classifica, al pari de Lo Stato Sociale mentre calano leggermente sia Fasma che i Maneskin, ieri entrambi a 12. In fondo alla classifica Bugo, che prima di esibirsi era a 20 ed ora è salito a 66, insieme ad Aiello, ancora in discesa, Extraliscio e Davide, Max Gazzè e Gio Evan, mentre all'ultimo posto a quota 100 si piazza il terzetto Ghemon, Random e Orietta Berti.

Domani sera, come tradizione sanremese vuole, verrà assegnato il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Diodato, con il brano “Fai Rumore”, diventando il quinto nella storia a centrare la doppietta Festival-Premio della Critica. I quotisti Sisal Matchpoint vedono favorito per la sezione Willie Peyote, vincente a 3,00. Il rapper precede il duo Colapesce e Di Martino, in quota a 4,00, e Max Gazzè che si gioca a 6,00. Sognano il colpaccio anche La Rappresentante di Lista, dato a 7,50, e Coma Cose, a 9,00. Gli altri concorrenti sono tutti in doppia cifra. Il successo di Fedez e Francesca Michielin, invece, appare meno probabile sul fronte del 'Premio della Critica', rispetto alla vittoria finale di sabato sera, visto che pagherebbe 33 volte la posta.