Sanremo: Rai, 'nessun plagio per i Maneskin'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "La conclusione che ne hanno tratto i nostri consulenti e maestri musicali Rai sta nel fatto che non c'è plagio melodico, non c'è plagio armonico e non c'è plagio strutturale. Quindi la conclusione che ne abbiamo tratto è che la questione viene archiviata senza procedere in alcun senso perché il fatto non sussiste". Così il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo mette fine alla polemica sulle accuse di plagio avanzate nei confronti dei Maneskin, che partecipano alla gara con il brano 'Zitti e buoni'. Secondo le accuse, il pezzo sarebbe stato un plagio di 'F.D.T' degli Anthony Laszlo.