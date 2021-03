Sanremo: il microfono non funziona, Fasma costretto a interrompere esibizione

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Un intoppo col microfono ha costretto Fasma, che si stava esibendo sul palco dell'Ariston insieme a Nesli, ad interrompere l'esibizione. Il microfono dell'artista infatti non funzionava, e non permetteva alla voce di Fasma di farsi sentire. Amadeus è intervenuto dunque sul palco chiedendo l'interruzione della performance. L'incidente ha costretto il conduttore a lanciare la pubblicità, per permettere ai tecnici di risolvere il problema.