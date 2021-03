Roma: Grillo, 'non è facile e possiamo far meglio, avanti con Raggi, motivo orgoglio'

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il Movimento 5 stelle governa Roma da cinque anni. Non è stato facile. Possiamo fare meglio, con l'aiuto di tutti. Insieme al nuovo Super Ministero per la Transizione Ecologica il Comune di Roma, con la sindaca Virginia Raggi, è in buona posizione per dare nuovo slancio ecologico alla Capitale. Siamo orgogliose e orgogliosi di avere scelto per sindaco una donna, come a Parigi, Barcellona, Zurigo e in altre grandi città europee". Così sul suo blog il garante M5S, Beppe Grillo.