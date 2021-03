Razzismo: Pm Roma indaga su estrema destra, coinvolto Nardulli ex Avanguardia Nazionale (2)

04 marzo 2021 a

(Adnkronos) - L'associazione ‘Socialis', in base a quanto emerso dalle indagini, “oltre a svolgere attività di finanziamento del movimento politico, dispone di una sede a Roma – si legge nel decreto di perquisizione - collocata all'interno di un immobile, abusivamente occupato e di proprietà del Comune”. Per i magistrati, all'interno della sede sarebbe stata raccolta “una significativa quantità di documenti utili a ricostruire la struttura, l'organizzazione e la finalità del movimento politico. Parte di questo materiale risalirebbe alla vecchia e ormai disciolta denominazione di Avanguardia Nazionale e del suo fondatore, Stefano Delle Chiaie, che, in vita, aveva il suo studio presso il medesimo immobile”.