Petrolio: Opec+ mantiene livelli produttivi, tagli restano fino a fine aprile

Vienna, 4 mar. (Adnkronos/Dpa) - L'Opec+ mantiene gli attuali livelli produttivi di petrolio estendendo quindi la loro politica di taglia fino alla fine del mese di aprile. "I ministri - si legge nella nota - hanno approvato il proseguimento dei livelli di produzione di marzo per il mese di aprile, ad eccezione di Russia e Kazakistan, che potranno aumentare la produzione rispettivamente di 130 e 20mila barili al giorno, a causa dei tremd stagionali di consumo". A gennaio l'Opec+ aveva ridotto significativamente la produzione di greggio per stabilizzare il mercato.

"L'incertezza che circonda il ritmo della ripresa non è diminuita", ha sottolineato il ministro saudita dell'Energia Abdulaziz bin Salman all'inizio della riunione online. "Prima di fare i prossimi passi, assicuriamoci che la luce che vediamo davanti a noi non sia un faro di un treno espresso in arrivo", ha detto.

Il ministro dell'Energia russo Alexander Novak ha sottolineato che la situazione ora è molto migliore di quanto non fosse qualche mese fa. Ma anche lui ha sottolineato che la diffusione del coronavirus e le conseguenze economiche erano difficili da calcolare.