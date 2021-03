Pd: telefonata Conte-Zingaretti, stima e sostegno

04 marzo 2021 a

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, c'è stata una telefonata, in serata, tra l'ex premier Giuseppe Conte e il segretario del Pd dimissionario, Nicola Zingaretti. Nel corso della conversazione l'ex presidente del Consiglio -al lavoro per assumere la guida del M5S- ha rimarcato il sostegno e la stima nei confronti dell'esponente dem, ribadendo come, nel tempo e soprattutto in questo ultimo anno alle prese con la lotta alla pandemia, abbia imparato ad apprezzarne le qualità umane e la lealtà.